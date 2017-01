Poszkodowani to kierowca i pasażer busa – poinformowała PAP podinsp. Sylwia Woroniec z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu. Wypadek miał miejsce na odcinku drogi między miejscowościami Trzebów i Świętoszów. Woroniec powiedziała PAP, że kierowcy pojazdów byli trzeźwi. Dodała, że auta zderzyły się prostym odcinku drogi, której jezdnia była śliska. Wyjaśnianiem przyczyn wypadku zajęła się Żandarmeria Wojskowa.

Rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej mjr Artur Karpienko poinformował PAP, że na miejscu pracują żołnierze z Oddziału Żandarmerii w Żaganiu. Do wypadku doszło około godziny 9.40. Drogą między Trzebowem a Świętoszowem przemieszczała się kolumna pojazdów wojskowych sił zbrojnych USA. Jeden z pojazdów zjechał na przeciwległy pas i uderzył w prywatny pojazd. W wyniku zderzenia dwie osoby odniosły obrażenia i zostały odwiezione do szpitala - powiedział PAP mjr Karpienko.

To kolejny wypadek z udziałem amerykańskiego pojazdu wojskowego, do którego doszło w Lubuskiem. W zeszłą sobotę w rejonie miejscowości Piaski w powiecie zielonogórskim do rowu wpadła ciężarówka, z której wysypał się ładunek, m.in. amunicja. Droga nr 27 była zablokowana przez kilka godzin. MON poinformowało, że kierowca tamtej ciężarówki przewożącej amunicję treningową do czołgów M-1 Abrams nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych. Kierowane przez niego auto wpadło w poślizg i wypadło z drogi. W Żaganiu i Świętoszowie stacjonują żołnierze i sprzęt amerykańskiej brygady pancernej, która została skierowana do Polski.