Koszt inwestycji to ponad 8 mln zł, z czego 5,3 mln zł to środki dotacyjne. Inwestycja ruszy na wiosnę bieżącego roku, a zakończenie zaplanowano na przyszły rok - poinformował PAP w sobotę wiceburmistrz Zakopanego Wiktor Łukaszczyk. Pozyskaliśmy dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z programu zieleń miejska. W całej Małopolsce tylko nam udało się skorzystać z większości tej puli pieniędzy. Cieszymy się, że dzięki tym środkom uda nam się odnowić zieleń w centrum miasta - dodał Łukaszczyk.

W ramach inwestycji zostanie przebudowana gruntownie cała Dolna Rówień Krupowa. Zostanie całkowicie zmienione podłoże, dzięki czemu trawa ma być bardziej odporna na użytkowanie. Zostaną wykonane ścieżki piesze i rowerowe, przestrzeń zyska nowe oświetlenie i ławki. Zyskają także przyległe do Równi osiedla, gdzie zostanie przebudowana zieleń. Inwestycja zakłada także wykonanie toalet. Teren, gdzie w okresie letnim ustawiany jest wielki festiwalowy namiot, zostanie utwardzony i odwodniony.

Teren Dolnej Równi Krupowej będzie przystosowany do roli, jaką spełnia, czyli do organizacji masowych imprez - podsumował Łukaszczyk. W mniejszym zakresie zostanie odnowiona także Górna Rówień Krupowa, gdzie zostanie wykonana przebudowa zieleni.

Nowy blask ma zyskać Park im. Lecha Kaczyńskiego. To miejsca ważne w centrum miasta nabierze zupełnie innego wizerunku i właściwego charakteru. W parku Kaczyńskiego zostaną wykonane prace związane z regulacją drzew, zostaną przebudowane alejki, zainstalowane zostanie oświetlenie i ławki - wyliczał wiceburmistrz Zakopanego.

Park im. Lecha Kaczyńskiego mieści się naprzeciwko dworca PKS w Zakopanem i w pobliżu stacji kolejowej. Imię byłego prezydenta park zyskał w kwietniu 2011 r. po katastrofie smoleńskiej. W parku od strony ulicy Kościuszki znajduje się pomnik majora Józefa Kurasia "Ognia", który odsłaniał Lech Kaczyński.

Rówień Krupowa to położona w centrum miasta łąka o powierzchni 24 ha, która od 2001 roku jest wpisana do rejestru zabytków. Remont Równi musiał być uzgodniony z konserwatorem zabytków. Rówień Krupowa, jako wolny od zabudowy teren rekreacyjny i widokowy, ma już ponad 100 lat. To jedno z ulubionych miejsc spacerowych zakopiańczyków i turystów.

Wiceburmistrz zapewnił, że inwestycja nie ingeruje w żaden sposób w warunki dane od konserwatora zabytków. To, że Równia znajduje się w rejestrze zabytków, ma dla miasta bardzo duże znaczenie, bo zawsze jest pokusa inwestorów do zabudowy tej przestrzeni. (...) To musi być teren zielony, a nie stricte industrialny – zakończył Łukaszczyk.