Poruszyła mnie cała historia, która się toczy wokół Lecha Wałęsy - komentuje Jerzy Owsiak. - Lech Wałęsa dla 10 milionów ludzi, którzy się zapisali do związku Solidarność, był niezwykłą, ważną osobą. Uważam, że jego prezydentura nie była najlepsza. Jego prezydentura pokazywała rzeczy niezwykłe, jak pomroczność jasną. I sobie pomyślałem: to chyba nie ten kierunek i nie w ten sposób powinniśmy wpływać na pewne przepisy - podkreśla.

Ale zawsze pozostawał we mnie ogromny szacunek dla człowieka, dzięki któremu nie kapie mi na głowę - mówił szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jerzy Owsiak odniósł się również do konferencji Instytutu Pamięci Narodowej, na której przedstawiono opinię biegłych w sprawie współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa. - Odebrałem to w kategorii niemalże show. Jeśli lwy zaryczałyby z tyłu i wystrzeliły fanfary, to bym powiedział, że ten spektakl się właśnie rozpoczął i zakończył. Tak nie powinno być - zaznaczył.