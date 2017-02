Gospodarz konferencji o. Tadeusz Rydzyk powitał uczestników, a szczególnie prezesa Prawa i Sprawiedliwości, byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego. Trzeba wiedzieć kto jest kto, co jest kto i prawdę trzeba zawsze głosić. W Polsce by tej nadziei, która jest, nie byłoby też, gdyby nie pan prezes Kaczyński" - mówił.

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki przedstawi referat "Polityka rozwoju - koniec z podziałem na Polskę A i Polskę B", a przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, minister Henryk Kowalczyk zaprezentuje wystąpienie "Budowa majątku narodowego przez spółki Skarbu Państwa".

Wśród zaproszonych na konferencję prelegentów są również prezesi PKN Orlen - Wojciech Jasiński i PKO Banku Polskiego - Zbigniew Jagiełło oraz wiceprezesi BOŚ Banku - Anna Milewska i PZU - Andrzej Jaworski. W swoich wystąpieniach podejmą kwestie odpowiedzialności przedsiębiorców, odnoszące się do specyfiki ich firm.

Pierwszy w debacie o odpowiedzialności przedsiębiorców za kraj zabrał Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS: Najpierw państwo, potem własność i rynek

Kaczyński mówił o wolności gospodarczej, w tym o relacjach między państwem, rynkiem i własnością. Według niego "na pierwszym miejscu trzeba wymienić państwo, bo bez państwa nie mógłby istnieć rynek, ale przede wszystkim nie mogłaby istnieć własność".

Najpierw państwo, później własność, bez której nie może być wolności jednostki, no i rynek. Czy rynek może istnieć bez państwa? Nie może istnieć bez państwa, państwo musi zagwarantować bezpieczeństwo ogólne, osobiste tych, którzy funkcjonują na rynku, bezpieczeństwo obrotu. Musi powołać także różnego rodzaju instytucje, które funkcjonują na rynku, w związku z rynkiem, no i przede wszystkim pieniądz- mówił prezes PiS.

Kaczyński podkreślił, że musi też istnieć pewien poziom bezpieczeństwa socjalnego, który jest zapewniany przez państwo, a także pewien poziom bezpieczeństwa osobistego oraz zdolność do działań antykryzysowych.

Państwo musi dysponować zasobami, czyli musi ściągać podatki, składki, daniny publiczne. Czyli wolność doznaje tutaj pewnego ograniczenia, bo część owoców działalności gospodarczej musi być przejęta przez państwo i to jest konieczność obiektywna, dyskutowalna tylko w tym zakresie, w jakim stawiamy pytanie o to, jak wielkie te podatki mają być i jaką metodą mają być ściągane - mówił prezes PiS.

Kaczyński: Niektóre zagraniczne przedsiębiorstwa nie przestrzegają reguł prawnych

Jeśli spojrzeć na te ostatnie 27 lat, to można powiedzieć, że najpierw mieliśmy do czynienia z taką swobodą, w wielkiej mierze anarchiczną. Taką, która po części była w ogóle nieregulowana i nieobjęta działalnością państwa. Znaczna część tej wybuchającej w końcu lat 80. i 90. działalności gospodarczej początkowo nie była objęta, albo w minimalnym stopniu objęta, ograniczeniami związanymi z podatkami - mówił Kaczyński w Toruniu w czasie konferencji "Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę".

Jego zdaniem ten stan "w niemałej mierze" trwa po dziś dzień. W szczególności, jeśli chodzi o działalność podmiotów zagranicznych. Mamy tutaj do czynienia z takimi elementami kolonialnymi, jeżeli chodzi o nasz kraj. Mamy do czynienia z sytuacją, w której te przedsiębiorstwa nie przestrzegają pewnych reguł prawnych, ale także moralnych. Krótko mówiąc, funkcjonują w sposób, który w ich własnych krajach byłby absolutnie niemożliwy do przyjęcia - podkreślił prezes PiS.

"Zadaniem rządu jest stworzenie szerokiej sfery swobód"

Zadanie, które stoi dzisiaj przed nami, stoi także przed tym rządem, przed premierem, ministrem rozwoju Mateuszem Morawieckim, to jest doprowadzenie tego stanu do sytuacji, którą można by określić jako racjonalną. To znaczy mamy ideę szybkiego rozwoju, także ideę sprawiedliwości - tę ideę realizujemy - mamy pewien kontekst kulturowy w Polsce, mamy także kontekst zewnętrzny związany przede wszystkim z Unią Europejską i musimy w tym szukać możliwie szerokiej sfery swobód, wolności - powiedział Kaczyński.

Według niego to jest szansa na powtórzenie "wielkiej aktywności założycielskiej trwającej od połowy lat 80., a bardzo intensywnie od końca lat 80.h i w pierwszych latach 90." i na to, że "ten proces, który wtedy przyniósł Polsce około sześciu milionów miejsc pracy i przyniósł ruszenie z miejsca po latach spadków PKB, mógłby być powtórzony".

To jest szansa, przed którą stoimy nie mając jednocześnie złudzeń, że możemy w Polsce stworzyć system libertiariański, że polskiej kulturze można narzucić taki zupełnie skrajny indywidualizm - dodał prezes PiS.

Organizatorem konferencji są Instytut im. św. Jana Pawła II "Pamięć i Tożsamość" przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej.