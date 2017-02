Były prezydent zwołał konferencję prasową, by odnieść się do opinii biegłych na temat autorstwa dokumentów znalezionych wraz z innymi aktami SB w domu zmarłego gen. Czesława Kiszczaka. Twierdzi, że sprawa jego teczki jest polityczna.

Ta teczka to nielegalna walka z Wałęsą. Chcieli zniechęcić społeczeństwo do Wałęsy i tak mnie zniszczyć – tłumaczył były prezydent na konferencji. – Podrabiano dokumenty. Myślałem, że mądrzy ludzie w IPN dojdą do tego – przekonywał.