W czerwcu do marketu budowlanego w Szczecinie wszedł sędzia Sądu Okręgowego Paweł M. Jak pisze "Super Express", mężczyzna schował do kieszeni przegubowy łącznik wiertarki, który kosztował 95 złotych i próbował wyjść ze sklepu. Wtedy zatrzymała go ochrona. Sędzia mówił, że nagle dostał telefon z pobliskiego warsztatu, w którym zostawił auto i musiał szybko wyjść, a o części zapomniał. Zaproponował też - jak pisze tabloid, że kupi cały zestaw. Ochrona jednak nie poszła na ugodę, tylko wezwała policję.

Prawnik dostał stuzłotowy mandat, który przyjął - mimo, że immunitet mu na to nie pozwalał. Nie powiedział też policjantom, że jest sędzią. Potem, jak pisze gazeta, zapłacił w kasie za wyniesiony towar.

Pawła M., jak pisze "Super Express" czeka teraz postępowanie dyscyplinarne w sądzie w Poznaniu. Postanowieniem z 27 stycznia wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego Pawła M. i przedstawiono mu zarzuty. 8 lutego sędzia został zawieszony w czynnościach przez prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie na okres jednego miesiąca - mówi gazecie rzecznik poznańskiego sądu, Elżbieta Fijałkowska.