Agenci CBA przyglądają się nieprawidłowością w radomskim magistracie. Sprawdzają też, czy nie doszło do uchybień podczas zbiórki cegiełek na budowę w Radomiu pomnika Marii i Lecha Kaczyńskich. Akcję firmował Marek Suski. - Cała operacja trwa od wielu miesięcy. Wciąż wzywani są kolejni świadkowie, analizowane są zeznania, sprawdzane są kolejne kontakty – donosi RMF FM.

Sam Suski, pytany o to, czy wobec niego prowadzone są działania CBA, nie odpowiedział wprost. - Powiedział jedynie, że jeśli tak, to mogło to mieć związek ze sprawdzaniem go w ramach procedury dostępu do informacji niejawnych. O certyfikat wystąpił, gdy został członkiem sejmowej speckomisji – informuje RMF FM.