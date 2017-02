Jestem dobrej myśli i ucieszyłem się, kiedy usłyszałem, co sąd przed chwilą powiedział, mianowicie, że uprzedził o możliwości zmiany kwalifikacji czynu na nieudzielenie pomocy. (...) Sąd jeszcze nie zmienił tej kwalifikacji, bo o tym zdecyduje w wyroku, ale rzecz może być istotna dla decyzji sądu, kiedy będzie procedował w przedmiocie tego, czy przedłużyć tymczasowe aresztowanie - powiedział w piątek obrońca Adama Z. adw. Ireneusz Adamczak.

Jeżeli sąd mówi i uprzedza o zmianie kwalifikacji, to rozumiem, że ma wątpliwości co do tego - dodał. Jak mówił, jedną z przesłanek do przedłużenia aresztu jest grożąca oskarżonemu wysoka kara, natomiast za nieudzielenie pomocy grozi kara do 3 lat więzienia. Posiedzenie w sprawie przedłużenia aresztu dla Adama Z. zaplanowane jest na poniedziałek. Mnie zależy na tym, żeby go uniewinnić - powiedział Adamczak. Dodając, że przypisanie oskarżonemu innego czynu, czyli nieudzielenia pomocy - też go satysfakcjonuje.

Adamczak pytany przez dziennikarzy, czy wpływ na decyzję sądu mogły mieć dzisiejsze zeznania partnera Adama Z., które składane były bez obecności mediów powiedział, że to były kapitalne zeznania, ale nie chciał odnosić się do ich treści. Te zeznania potwierdziły wersję Adama. Szczegółów nie mogę niestety zdradzać - powiedział.

Dodał, że sąd przesłuchał już określoną liczbę świadków, w tym tych, którzy mają duży wpływ na ostateczną decyzję sądu. Przy rzetelnym procesie spodziewałem się, że dojdziemy do takiego momentu, ale nie tak szybko, że sędzia oświadczy, że uprzedza o możliwości zmiany kwalifikacji, bo często sędziowie robią to dopiero, kiedy się kończy proces - zaznaczył.

Pełnomocnik rodziny Ewy Tylman adw. Wojciech Wiza powiedział dziennikarzom, że ta sprawa i sytuacja jest "na tyle specyficzna", że sąd musi od samego początku zastanawiać się nad kwalifikacją czynu i dokładnie analizować zeznania świadków.

Drugi z pełnomocników adw. Mariusz Paplaczyk powiedział natomiast, że z jednej strony należy to odczytywać jako pewną procesową lojalność sądu, że można tę sprawę zakwalifikować także pod kątem innego przestępstwa, co ma umożliwić stronom złożenie odpowiednich wniosków procesowych. Z drugiej strony jest to pewien sygnał korzystny dla oskarżonego, że sąd dostrzega możliwe zakwalifikowanie tego czynu jako przestępstwa zagrożonego karą do 3 lat pozbawienia wolności - powiedział.

W piątek w poznańskim sądzie okręgowym odbyła się kolejna rozprawa w procesie Adama Z. Prokuratura zarzuciła mężczyźnie, że 23 listopada 2015 r., przewidując możliwość pozbawienia życia Ewy Tylman, zepchnął ją ze skarpy, a potem nieprzytomną - do wody. Według biegłych, w chwili popełnienia przestępstwa Adam Z. był poczytalny. Za ten czyn Adamowi Z. grozi kara więzienia do 25 lat lub nawet dożywocie.

Adam Z. nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu. Odmówił składania wyjaśnień przed sądem i odpowiadał wyłącznie na pytania obrony. W trakcie procesu nie podtrzymał też wcześniejszych wyjaśnień przytoczonych przez sąd, w części dotyczącej tego, co się działo po wyjściu z klubu. Twierdzi, że nie pamięta okoliczności, w jakich miała zginąć Ewa Tylman, a do niekorzystnych dla niego wyjaśnień zmuszali go policjanci.

W trakcie piątkowej rozprawy zeznania składał m.in. chłopak Ewy Tylman, funkcjonariusz ABW Adam O. Jednym ze świadków był także partner Adama Z., ale decyzją sądu na czas jego zeznań dziennikarze musieli opuścić salę rozpraw.