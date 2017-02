Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa, będzie powoli rosnąć, wieczorem zacznie spadać.

W sobotę będzie zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane i duże, ale okresami również rozpogodzenia. We wschodniej połowie Polski oraz na wybrzeżu okresami przelotne opady śniegu, a wieczorem na północnym zachodzie lokalnie opady deszczu. Temperatura maksymalna od 1 st. C na wschodzie kraju do 4 st. C na zachodzie i 6 st. C na południowym zachodzie, w dolinach karpackich lokalnie -1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu oraz wschodzie i południu Polski okresami dość silny, porywisty, we wschodniej połowie kraju w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże, jedynie na wschodzie i południu Polski początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane. Od północnego zachodu postępujące na wschód Polski opady śniegu, przechodzące stopniowo w opady deszczu ze śniegiem, a w zachodniej połowie kraju w opady deszczu. Bez opadów jedynie na południu i południowym wschodzie kraju. Temperatura minimalna wystąpi w pierwszej części nocy i wyniesie od -4 st. C na północnym wschodzie i w dolinach karpackich do około 0 st. C w centrum i 2 st. C na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, w porywach na wybrzeżu i na południowym zachodzie do 60 km/h, południowo-zachodni.

W niedzielę zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, we wschodniej połowie Polski początkowo śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3 st. C na północnym wschodzie kraju do 7 st. C na zachodzie i południu, w rejonach podgórskich od 4 do 6 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, w porywach na południu Polski do 60 km/h, południowo-zachodni.

W Warszawie w sobotę zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane i duże. Przelotne opady śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni.

W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady śniegu. Możliwy przyrost pokrywy śnieżnej od 1 do 2 cm. Temperatura minimalna 0 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo zachodni. W niedzielę zachmurzenie duże. Rano opady śniegu, potem deszczu ze śniegiem, wieczorem przechodzące w opady deszczu. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni.