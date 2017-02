Międlar leciał do Wielkiej Brytanii, bo chciał tez wziąć udział w Biegu Tropem Wilczym, organizowanym w ramach obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych, informuje też "Dziennik Narodowy".

Jacek Międlar jeszcze do niedawna był duchownym w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy. Wystąpił jednak z niego po tym, jak kuria zaczęła go otwarcie krytykować za "wykorzystywanie świątyni do głoszenia poglądów obcych wierze chrześcijańskiej". Chodziło między innymi o otwarte sympatyzowanie z Obozem Narodowo Radykalnym.