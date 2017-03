Jak podano, wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej b. prezesa SA w Krakowie skierowano w piątek do Sądu Dyscyplinarnego dla sędziów.

"Wniosek prokuratury ma związek z prowadzonym śledztwem dotyczącym przywłaszczenia co najmniej 17 mln zł na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie. W toku postępowania prokuratura zebrała niezbite dowody świadczące o tym, że ówczesny prezes tego sądu brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjął korzyść majątkową o wartości co najmniej 376 tys. 300 złotych, uczestniczył w tzw. praniu brudnych pieniędzy oraz przekroczył uprawnienia związane z pełnioną przez siebie funkcją" – poinformowano. Grozi za to do 12 lat więzienia.