Jak podaje IMGW, nad Europą dominować będą niże, jedynie na południowym wschodzie i częściowo na wschodzie kontynentu pogodę kształtował będzie wyż z centrum nad Morzem Czarnym. Polska będzie w zasięgu niżu znad Wysp Brytyjskich, w ciepłym powietrzu polarno-morskim.

Ciśnienie jutro w południe w Warszawie wyniesie 994 hPa i będzie spadać.

Zachmurzenie umiarkowane, miejscami okresami duże. Temperatura maksymalna od 9 st. na północnym wschodzie, około 12 st. w centrum, do 18 st. miejscami na południu. Wiatr umiarkowany, na południu kraju okresami dość silny, porywisty, południowy i południowo-wschodni. W górach wiatr halny, w porywach do 80 km/h, a w Tatrach do 140 km/h.