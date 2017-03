- W wielowątkowym śledztwie prowadzonym przez Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku oraz przez tamtejszy Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej badane są wątki korupcyjnego postępowania osób pełniących funkcje publiczne w instytucjach państwowych i samorządowych m.in. na terenie Olsztyna i okolic - informuje CBA.

Agenci z CBA z Białegostoku zatrzymali dziś byłego dyrektora TVP w Olsztynie oraz przedsiębiorcę z Olsztyna. - Zatrzymani przez CBA trafią do podlaskiego wydziału Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszą zarzuty o charakterze korupcyjnym. Czynności trwają, to wszystko co w tej chwili możemy przekazać - głosi komunikat agencji.