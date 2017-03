Termin składania ofert upłynął w środę. Po dokonaniu oceny złożonych ofert obie oferty podlegają odrzuceniu - podało w czwartek MON w komunikacie.

20 lutego Inspektorat Uzbrojenia zaprosił do składania ofert na dostawę trzech samolotów średniej wielkości amerykańską firmę The Boeing Company, a także niemiecką Lufthansę wspólnie z czeską firmą Glomex.

Oferta firmy The Boeing Company o wartości ok. 3,44 mld PLN brutto podlega odrzuceniu ze względu na błędy formalno-prawne (oferta warunkowa – ważność oferty uwarunkowana była przez wykonawcę koniecznością dokonania zmian w zapisach umowy). Oferta firmy Glomex s.r.o. o wartości ok. 2,66 mld PLN brutto podlega odrzuceniu ze względu na błędy formalno-prawne (oferta warunkowa – ważność oferty uwarunkowana była przez wykonawcę koniecznością dokonania zmian w zapisach umowy), fakt, że nie została zabezpieczona wadium, a ponadto została złożona przez podmiot niezaproszony do składania ofert (uczestnikiem w postępowaniu było konsorcjum Glomex – Lufthansa Technik)" - poinformowało ministerstwo.

Oferty zostały odrzucone ze względu na błędy formalno-prawne i ich wartość. Rada Ministrów przeznaczyła (na zakup samolotów - PAP) 1,7 mld PLN - napisał na Twitterze odpowiedzialny za zakupy wiceszef MON Bartosz Kownacki.

Jak podawały media, oba rywalizujące podmioty zamierzały zaoferować MON samoloty Boeing 737 w najnowszej wersji.