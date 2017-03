Brak w stolicy pomnika Bitwy Warszawskiej jest dla mnie, starego warszawiaka sprzed wojny, rzeczą wstydliwą - mówi satyryk Jan Pietrzak. Jest on założycielem Fundacji Towarzystwo Patriotyczne, które zabiega o budowę łuku triumfalnego upamiętniającego bitwę z 1920r.

W środę wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski spotkał się w tej sprawie z Pietrzakiem i przedstawicielami innych środowisk zainteresowanych wzniesieniem monumentu, m.in. Rodowym Stowarzyszeniem Rodziewiczów i Fundacją Patriotyczną Serenissima.

Zabieramy się do pracy. Przygotujemy listę potencjalnych lokalizacji, które będziemy mogli przedstawić na kolejnym spotkaniu - powiedziała Agnieszka Kłąb z ratusza. Co do tego, gdzie mógłby stanąć monument, nie są bowiem zgodni jego zwolennicy.

Jana Pietrzak uważa, że najlepszym pomysłem byłaby budowa łuku łączącego dwa brzegi Wisły. "Podobny stoi już w amerykańskim Saint Louis" - podaje "Rz".