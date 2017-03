Informację o tym, że IPN zakończy kwerendę i sprawdzanie oświadczenia lustracyjnego Przyłębskiego, którą w piątek podało RMF FM, potwierdziła dla PAP prokurator Anna Kraśnicka-Wilczyńska, naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Poznaniu.

Biuro Lustracyjne IPN wdrożyło procedurę weryfikacji oświadczenia lustracyjnego Przyłębskiego w ubiegły piątek.

Jak dowiedziała się PAP w środę, biuro działa w tej sprawie priorytetowo. Prokurator IPN zapewniła, że analiza dokumentów dotyczących Przyłębskiego będzie trwała "zdecydowanie krócej niż w standardowej procedurze".

Prokurator IPN ponownie przypomniała, że na tym etapie prac nie można podać dokładnego terminu wydania przez Biuro Lustracyjne IPN stanowiska w tej sprawie.

Stanowisko Biura Lustracyjnego IPN dotyczące oświadczenia lustracyjnego Przyłębskiego nie będzie przesądzać o zakończeniu sprawy. Zgodnie z procedurą, w przypadku wyrażonych przez IPN wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia, kieruje on sprawę do sądu okręgowego.

Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Wolfgang", dotycząca Andrzeja Przyłębskiego, w piątek została udostępniona w oddziale IPN w Poznaniu. Dokumenty obejmują lata 1979-80. Wynika z nich, że TW "Wolfgang" "został pozyskany do współpracy 11 czerwca 1979 r.". Jak podano, w celu "zapewnienia dopływu informacji operacyjnych dotyczących przejawów działalności antysocjalistycznej w środowisku studenckim w Poznaniu".