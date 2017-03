- U zbiegu ulic Szucha i Litewskiej w Warszawie doszło do wybuchu samochodu przewożącego butle z acetylenem. Dwóch pracowników firmy, do której ten samochód należy, trafiło do szpitala. Osobom postronnym nic się nie stało - poinformował PAP rzecznik prasowy KSP Mariusz Mrozek.

Dodał, że "na czas gaszenia pożaru ewakuowano osoby z okolicznych budynków". Według straży pożarnej na miejscu działa 25 strażaków.

Jak podało biuro prasowe MSZ, ewakuowani zostali pracownicy MSZ z biurowca Articom stojącego u zbiegu ulic Szucha i Litewskiej, który jest położony w sąsiedztwie głównego gmachu resortu.