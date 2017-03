Jednym z punktów programu była wizyta w warszawskim zoo. Ma to związek z premierą amerykańskiego filmu "Azyl". Obraz opowiada o Janie i Antoninie Żabińskich, którzy przed II wojną prowadzili w Warszawie ogród zoologiczny, a podczas wojny uratowali kilkuset Żydów z warszawskiego getta. - Historia Żabińskich to niesamowity przykład odwagi ludzi, którzy podejmowali ogromne ryzyko w niebezpiecznych czasach - mówił Anthony Rhulen, producent filmowy. - Opinia międzynarodowa często nie postrzega Polski pozytywnie. Ta wyprawa pozwoli uczestnikom zrozumieć nie tylko współczesną Polskę, ale również jej historię - powiedział Jonny Daniels, prezes współorganizującej wizytę fundacji "From the Depths".