Forum, zainaugurowane w 2004 roku w Nowym Jorku, to dwa dni wystąpień prelegenckich, interaktywnych warsztatów i sesji panelowych poświęconych badaniu i analizowaniu wpływu technologii na obszary polityki, rządu i społeczeństwa. Celem konferencji, organizowanej w Polsce corocznie od 2013 r. przez Fundację ePaństwo, jest wymiana doświadczeń i wzajemne kształtowanie opinii specjalistów, aktywistów, badaczy oraz przedstawicieli mediów i biznesu w temacie przyszłości demokracji na świecie.

Podczas tegorocznego wydarzenia zajmiemy się diagnozą obecnego systemu demokratycznego – co poszło nie tak? Czy to system zawiódł czy to my zawiedliśmy? Jakie są kolejne kroki?

Na te pytania w swych wystąpieniach szukać odpowiedzi będzie ponad pięćdziesięciu prelegentów/prelegentek z całego świata. Gościem specjalnym konferencji będzie Ethan Zuckerman, dyrektor Center for Civic Media w MIT, wykładowca w MIT Media Lab.

PERSONAL DEMOCRACY FORUM CEE 2017 odbędzie się 6-7 kwietnia 2017 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Organizatorzy zapewniają transmisję online, a nagrania z wystąpień zostaną udostępnione dla szerokiej publiczności. Przewidywane są wydarzenia towarzyszące, również w sobotę 8 kwietnia.

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie -> www.pdfcee17.pl

Informacje o programie można znaleźć -> TUTAJ