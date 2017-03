Wnioskowaliśmy w ubiegłym roku przez naszego biskupa do Watykanu o to, żeby papież-Polak został oficjalnym patronem regionu. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że tak się stało, a także nieco zdziwieni szybkością odpowiedzi. Jesteśmy związani, jako województwo, z Janem Pawłem II i jego nauczaniem bardzo mocno. To osoba wyjątkowa nie tylko dla osób wierzących, ale i niewierzących - powiedział marszałek województwa Piotr Całbecki.

Decyzję o ustanowieniu św. Jana Pawła II patronem województwa podjęły jego władze 6 czerwca 2016 r. Teraz zatwierdziły ją najwyższe władze kościelne.

Pozytywne stanowisko sejmiku zostało przyjęte przez aklamację. "Jan Paweł II patronuje światu, w którym człowiek konstruktywnie szuka spełnienia swoich słusznych nadziei nigdy +przeciw drugiemu+, ale zawsze +z drugim+; w którym warunki życia społecznego i gospodarczego kształtuje prawda o człowieku, choćby wymagała wiele wysiłku; w którym priorytetem jest takie układanie wzajemnych relacji, aby umożliwiały wszystkim mieszkańcom +słuszny rozwój+" - czytamy w stanowisku radnych sejmiku.

Poważne instytucje poważnie traktują się wzajemnie. Papież rodem z Polski jest wzorem do naśladowania nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie - nikt nie może kwestionować jego myślenia i wartościowania. Cieszę się, że istniała możliwość wybranemu na sposób świecki patronowi nadać wymiar kościelny - podkreślił w poniedziałek bp Andrzej Suski.

Święto województwa pod patronatem św. Jana Pawła II obchodzone będzie 7 kwietnia – na pamiątkę pielgrzymek papieskich i spotkań z wiernymi w regionie, które miały miejsce dwukrotnie tego dnia – we Włocławku w 1991 roku oraz w Bydgoszczy i Toruniu w 1999 r.

Ta decyzja sprawia, że będziemy także w kościołach na terenie całej diecezji obchodzili uroczystość, a nie tylko wspomnienie ojca świętego i jego wizyt. Wszystko pięknie się składa w jedną całość. Dekret otrzymałem ze Stolicy Apostolskiej jako odpowiedź na stanowisko sejmiku z ubiegłego roku. Jest to precedens, bo o ile mi wiadomo nie ma województwa w Polsce, które miałoby oficjalnego patrona - dodał bp. Suski.

Uroczyste przyjęcie patronatu nastąpi 7 czerwca.