Jak podaje TVN24, dzieci po spotkaniu rekolekcyjnym w parafii Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim dostały od księdza ulotki z pytaniami m.in. o życie seksualne.

"Czy oglądam pornografię?", "Czy się masturbuję?", "Czy uprawiam pozamałżeńskie stosunki płciowe?", "Czy pożądam?", "Czy mam nieczyste myśli?" - to część pytań zawartych w ulotkach.

Rodzice są zbulwersowani.

Włos się na głowie zjeżył, gdy przeczytałem treść tej ulotki Nikt nie informował o tym, że dzieci będą informowane o sprawach związanych z seksem - mówi ojciec jednej z dziewczynek.

Dodaje, że do późnych godzin wraz z żoną tłumaczyli córce, co to znaczy "masturbować się" i czym jest zdrada. Jego zdaniem kościół nie powinien być miejscem, w którym córka powinna dowiadywać się o intymnych sprawach. Złe miejsce i zły czas. To jeszcze nie ten wiek - mówi.

TVN24 próbował skontaktować się z księdzem. Początkowo zgodził się na wypowiedź przed kamerą, ale potem odmówił. W rozmowie telefonicznej przekonywał, że treść ulotek "jest zgodna z nauczaniem Kościoła, ale może niefortunne było danie ich dzieciom w tym wieku".