- W dniu dzisiejszym złożyliśmy do rady gminy kolejny wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum w związku z zamiarem utworzenia metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego - poinformowała Wrotna na konferencji prasowej w Raszynie. Dodała, że pod wnioskiem podpisało się 766 mieszkańców.

Mimo tego - jak mówiła - rada gminy "skłoniła się jedynie" do wydania oświadczenia w tej sprawie. - Mieszkańcy żądają stanowczo przeprowadzenia referendum - podkreśliła Wrotna.

Obecny na konferencji rzecznik prasowy PSL ocenił, że "sytuacja się komplikuje", bo "jak widać to, co PiS planowało zrobić już kilka miesięcy temu okazuje się, że nie jest takie łatwe". Według niego partia rządząca "rozpętała piekło" i przechodzi teraz "test suwerena".

- W Legionowie już odbyło się referendum, które wyraźnie wskazało, że mieszkańcy tej gminy nie chcą przynależeć do dużej, wielkiej stolicy - do stolicy wymarzonej i wyśnionej na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, przez władze jednej, rządzącej dzisiaj partii - mówił Stefaniak.

Wskazał, że po Legionowie kolej na gminę Raszyn, która - jak stwierdził rzecznik Stronnictwa - "nie jest gorszy" i prawdopodobnie też doprowadzi do referendum. Jak mówił, zbiórka podpisów pod wnioskiem w tej sprawie cieszy się "olbrzymim zainteresowaniem".

Stefaniak ocenił, że "jeśli radni gminy nie przyjmą uchwały stanowiącej o sprzeciwie włączenia gminy do dużej Warszawy, to pokażą tak naprawdę komu służą". - Wszystko wskazuje na to, że dziś rada gminy Raszyn - włącznie z panem wójtem - nie słucha głosu mieszkańców, tylko słucha głosu partii rządzącej, bo większość tej rady do niej należy - zaznaczył rzecznik ludowców.

W referendum w Legionowie zagłosowało 46,72 proc. uprawnionych, tym samym jest ono ważne (konieczna była co najmniej 30-procentowa frekwencja). 94,27 proc. mieszkańców wskazało, że nie chce, by ich gmina została częścią metropolii warszawskiej.

Pod koniec stycznia do Sejmu trafił projekt PiS ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który zakłada, że stolica stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, obejmującą ponad 30 gmin. Jedną z nich byłaby gmina miejska Warszawa (obecne miasto stołeczne Warszawa), składająca się z 18 dzielnic. Poseł Jacek Sasin (PiS), który prezentował projekt ws. metropolii warszawskiej, podkreślał w ostatnich dniach, że nie toczą się nad nim prace, a przeprowadzane są konsultacje społeczne.