Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

W sobotę będzie zachmurzenie przeważnie małe, na północy miejscami umiarkowane. Rano na północnym wschodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Po południu na północnym zachodzie wzrost zachmurzenia do dużego i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 - 18 st. C na północy i północnym wschodzie do 23 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie chwilami porywisty, z kierunków południowych.

W nocy z soboty na niedzielę będzie zachmurzenie małe, na północy kraju umiarkowane, na krańcach północno-zachodnich okresami duże i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie kraju oraz na wybrzeżu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 5 st. C na północnym wschodzie do 10 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w Sudetach okresami porywisty, z kierunków południowych.

W niedzielę na południowym wschodzie i wschodzie zachmurzenie przeważnie małe. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, wzrastające okresami do dużego, aż do wystąpienia po południu przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz. Temperatura maksymalna od 12 - 15 st. C na wybrzeżu, około 22 st. C w centrum, do 24 st. C lokalnie na południu. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, w rejonach burz do 60 km/h, południowy, skręcający w zachodniej części kraju na północno-zachodni.

W Warszawie w sobotę będzie zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowy. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 9 st. C. Wiatr słaby, południowy. W niedzielę zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowy, pod wieczór skręcający na południowo-zachodni.