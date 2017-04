Bo krokusy to jedne z pierwszych kwiatów, które zakwitają właśnie po odejściu zimy. Piękne widoki i przyjemna pogoda kuszą turystów, którzy tłumnie przybywają w polskie Tatry. Dlatego pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego ostrzegają przed niszczeniem krokusów.

Służby proszą m.in. o to, by nie siadać i nie kłaść się na roślinach pozując do zdjęć.