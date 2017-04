Podstawą nowych zarzutów dla dwóch kontrolerów z wieży kontroli lotów i trzeciej osoby - Nikołaja K., jest m.in. nowa opinia z zakresu fonoskopii, dotycząca wypowiedzi pracowników wieży - poinformował szef zespołu prokuratorów wyjaśniający okoliczności katastrofy smoleńskiej Marek Kuczyński.

Wcześniej prokuratorzy poinformowali, że w przypadku dwóch kontrolerów Pawła P. i Wiktora R. wydano postanowienia o przedstawienia zarzutów dotyczących umyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym (wcześniej postanowienia dotyczyły umyślnego sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy oraz nieumyślnego sprowadzenia katastrofy - przyp. red.).

Z kolei Nikołajowi K. (według publikowanych wcześniej stenogramów rozmów z wieży kontrolnej i informacji medialnych zastępcy dowódcy bazy w Twerze, który był obecny 10 kwietnia na wieży w Smoleńsku) - prokuratorzy chcą postawić zarzut pomocnictwa do sprowadzenia katastrofy.

W toku prac zespołu uzyskano nową opinię z zakresu fonoskopii dotyczącą odczytania treści rozmów właśnie z rejestratora rejestrującego wypowiedzi osób pracujących na wieży kontroli lotów. Doprowadziło to do wydania postanowień o zmianie postanowienia o przedstawieniu zarzutów wobec Pawła P. i Wiktora R. i postanowienia o przedstawienia zarzutu Nikołajowi K. - powiedział prokurator.

Dodał, że prokuratorzy zwrócili się do strony rosyjskiej o pomoc prawną w zakresie "przedstawienie podejrzanym zarzutów oraz przesłuchanie ich w takim charakterze". - Wnioskowaliśmy również o to, by te czynności odbyły się z udziałem polskich prokuratorów członków zespołu śledczego. Czekamy na reakcję strony rosyjskiej - dodał.

Siedem postępowań okołosmoleńskich

Zespół prokuratorów wyjaśniający okoliczności katastrofy smoleńskiej zgromadził i przeanalizował blisko 2 tys . tomów akt; prowadzonych jest obecnie osiem postępowań - poinformował podczas konferencji podsumowującej dotychczasowe prace zespołu wiceprokurator generalny Marek Pasionek.

Jak wyjaśnił poza głównym postępowaniem, w którym wyjaśniane są okoliczności katastrofy, prowadzonych jest siedem postępowań tzw. okołosmoleńskich, dotyczących przygotowania, organizacji lotów, czy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także sposobów procedowania po katastrofie i nieprawidłowości z tym związanych.

Zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek / Polska Agencja Prasowa / Jacek Turczyk

Zgromadzona została też obszerna dokumentacja źródłowa uzyskana na podstawie audytów przeprowadzonych w szeregu instytucji, resortów i służb, a także na podstawie własnej inicjatywy zespołu prokuratorów - podkreślił.

Nowa opinia, zagraniczni biegli

Jak dodał prokurator Krzysztof Schwartz, w sprawie katastrofy smoleńskiej będzie nowa, kompleksowa opinia biegłych z zakresu lotnictwa, powstanie z udziałem ekspertów zagranicznych.

Opinia ta będzie, w naszym zamierzeniu, opinią zespołu również biegłych międzynarodowych - podkreślił prokurator. Jak dodał, powstanie ona z wykorzystaniem całego zebranego do tej pory materiału dowodowego, w tym wyników badań biegłych z zakresu medycyny sądowej, badań fizykochemicznych, z wykorzystaniem mapy rozkładu szczątków samolotu i ofiar na miejscu katastrofy.

Całość materiałów zebranych w śledztwie pozwoli zrekonstruować przebieg zdarzenia - dodał.

Potrzeba umiędzynarodowienia tego śledztwa, a więc próba zaangażowania specjalistów najwyższej światowej klasy, którzy przeprowadziliby te najważniejsze, newralgiczne czynności procesowe powiodła się - podkreślił Pasionek.

Ekshumacje i zamienione ciała

Jak dodał do tej pory dokonano 17 ekshumacji, a sekcje zwłok po tych ekshumacjach przeprowadzane są przez "specjalistów światowej klasy" wspomaganych przez "najlepszych polskich specjalistów". - Mam takie przekonanie, że podjęliśmy słuszną decyzję, bo przeprowadzone dotychczas ekshumacje po raz kolejny ujawniły szereg nieprawidłowości, nie tylko przypadek zamiany ciał, ale zdarzają się również przypadki, kiedy w trumnach niektórych ofiar znajdują się fragmenty ciał innych osób - powiedział.

Pasionek poinformował, że udało się nawiązać współpracę z czterema "absolutnie topowymi laboratoriami kryminalistycznymi" z zagranicy. Jak powiedział są to: Laboratorium Badań Materiałów Wybuchowych dla Celów Sądowych w Laboratorium Naukowo-Technicznycm Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii, Włoskie Laboratorium Kryminalistyczne Korpusu Karabinierów, Instytut Nauk Sądowych Irlandii Północnej w Belfaście oraz Laboratorium Kryminalistyczne Policji Naukowej w Hiszpanii.

Okoliczności katastrofy smoleńskiej bada specjalny zespół prokuratorów Prokuratury Krajowej. W początkach kwietnia ubiegłego roku PK po sześciu latach przejęła śledztwo ws. katastrofy smoleńskiej od zlikwidowanej prokuratury wojskowej. Wcześniej Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła zarzuty dwóm kontrolerom lotów ze Smoleńska (dotychczas nie zdołano im ich przedstawić) oraz dwóm oficerom rozwiązanego po katastrofie 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego, który zajmował się transportem najważniejszych osób w państwie.