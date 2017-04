Poseł PiS Marek Suski powiedział "Super Expressowi", że należy rozpatrzyć pomysł, aby Polacy mieli w tym dniu wolne. - To jest do rozważenia, żeby 10 kwietnia zrobić dniem wolnym od pracy. Trzeba godnie obchodzić ten dzień. Ale wiem też, że atakowano by nas za ten pomysł - dodaje Suski.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęli wszyscy pasażerowie - 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.