To nie jest tylko taki populistyczny program polegający na tym, że mówimy, że bilety będą za darmo, liczymy, że będzie ok. 30 tysięcy przejazdów więcej (komunikacją miejską - PAP) - powiedziała prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz na briefingu po głosowaniu na uchwałą ws. darmowej komunikacji dla uczniów.

Podkreśliła, że za darmo komunikacją miejską będą mogli podróżować uczniowie, którzy mieszkają i uczą się w Warszawie lub poza stolicą. A ponadto uczniowie, którzy mieszkają poza Warszawą, ale uczą się w stolicy. Prawo do darmowych przejazdów uzyskają zarówno uczniowie publicznych, jak i niepublicznych szkół.

Gronkiewicz-Waltz, odpowiadając na pytania dziennikarzy, powiedziała, że "w miarę możliwości, nie od razu, będzie można pomyśleć" o darmowych przejazdach dla licealistów.

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz (L) oraz radny Warszawy Paweł Lech (P) / Polska Agencja Prasowa / Rafał Guz

Wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska dodała, że dla miasta ważne jest również wyrabianie u dzieci nawyku korzystania z komunikacji publicznej.

Nawyk u dzieciaków, które w wieku dorosłym, jestem absolutnie przekonana, będą dalej z tej komunikacji korzystać już jako pasażerowie kupujący bilety, czy to miesięczne, czy to jednorazowe - dodała Kaznowska. Zaznaczyła, że według szacunków program darmowych przejazdów dla uczniów będzie kosztował miasto ok. 12 mln zł. - Od jego uruchomienia będziemy ustalać, na ile nasze szacunki były słuszne - mówiła wiceprezydent.

Przypomniała, że władzom miasta zależy na tym, żeby jak najwięcej osób wybierało komunikację miejską zamiast poruszania się prywatnymi samochodami. - Naszym planem na najbliższe lata jest 65 proc. osób korzystających z transportu miejskiego - dodała Kaznowska.

Według danych ratusza, od września prawo do darmowych przejazdów może uzyskać ok. 150 tys. uczniów.

W szkołach rodzice już mogą składać stosowne wnioski wraz ze zdjęciem dziecka. Zarząd Transportu Miejskiego będzie czekał do 19 kwietnia na przysłanie dokumentów przez szkoły.

Zakładam, że niektórzy się w tym terminie wyrobią, inni nie. Będziemy pracować i wyrabiać te 150 tys. kart tak, żeby przed 20 czerwca złożone wnioski były przez nas opracowane, a gotowe karty przekazane do szkół - powiedział dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Wiesław Witek.

Dzieci, które mieszkają na terenie Warszawy a uczęszczają do szkół poza miastem, będą mogły wyrobić kartę w każdym Punkcie Obsługi Pasażera ZTM.

Uprawnieni będą podróżować bezpłatnie na podstawie spersonalizowanych kart miejskich, tzw. Kart Ucznia. Miasto ogłosiło konkurs dla uczniów na projekt karty, jego rozstrzygnięcie nastąpi w sobotę.

Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla uczniów zapowiedziała pod koniec stycznia br. prezydent Warszawy.

Ponadto radni zdecydowali na czwartkowej sesji, że tańsze będą bilety długookresowe ważne na dwie strefy.

Bilet 30-dniowy po zmianie będzie kosztował 180 zł, zamiast 210 zł, zaś bilet 90-dniowy 460 zł, a nie jak wcześniej 536 zł.

Oprócz tego do oferty zostaną wprowadzone bilety: jednorazowy grupowy ulgowy dla maksymalnie 10 osób w cenie 22 zł; 3-dniowy w cenie 36 zł (1. strefa) i 57 zł (1. i 2. strefa); tzw. konferencyjny. Te zmiany będą obowiązywały od 1 czerwca br.