Do wypadku doszło 2 marca. Prof. Vetulani został potrącony przez samochód, gdy przechodził przez przejście dla pieszych na ulicy Balickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Zielony Most. Naukowiec wracał do domu z Instytutu Farmakologii PAN.

W wyniku wypadku profesor odniósł bardzo poważne obrażenia. Został natychmiast przetransportowany do jednego z krakowskich szpitali. Tam został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.

Jerzy Vetulani urodził się w 1936 r. w Krakowie. Był psychofarmakologiem, neurobiologiem, biochemikiem, profesorem nauk przyrodniczych i członkiem Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności. Był autorem kilkuset prac badawczych, w tym współtwórcą hipotezy beta down-regulacji jako mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał również tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Był członkiem honorowym Indian Academy of Neurosciences i Oxford Neurological Society.

Vetulani był także jednym ze współtwórców legendarnej Piwnicy pod Baranami. W 2002 r. startował w wyborach na prezydenta miasta Krakowa. Był powszechnie lubiany wśród studentów, m.in. za otwartość i duże poczucie humoru.