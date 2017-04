Jak poinformowała w piątek dziennikarzy rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Małgorzata Chrabąszcz Piotr W. został w czwartek przesłuchany w charakterze podejrzanego pod zarzutem zabójstwa żony. Kobieta zaginęła w grudniu ub. roku.

Według śledczych Piotr W. zadał jej w tył głowy wielokrotne urządzenia tępym, twardym narzędziem, powodując liczne rany i złamania kości czaszki. Następnie, używając do obciążenia betonowego bloczka, wrzucił kobietę do rzeki. W następstwie tych działań doszło do jej zgonu - ujawniła rzeczniczka prokuratury. Dodała, że dla dobra śledztwa prokuratura nie udziela informacji, czy mężczyzna złożył wyjaśnienia i czy przyznał się do winy. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o aresztowania 55-latka. Decyzja w tej sprawie powinna zapaść w piątek.

53-letnia mieszkanka Radomia Danuta Wielocha to dyrektorka szkoły w jednej z podradomskich miejscowości. Zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach w grudniu 2016 r. Kobieta była poszukiwana przez rodzinę, znajomych, policję i wynajętego przez bliskich detektywa. W styczniu prowadzono poszukiwania radomianki w powiecie białobrzeskim, gdzie znaleziono należący do niej klucz. Ciała szukano też w przepływającej w okolicy rzece Pilica. Poszukiwania zostały wówczas wstrzymane ze względu na warunki pogodowe. Zwłoki kobiety zauważyli w wodzie w niedzielę wędkarze i zawiadomili policję.