Tragedia w Świebodzicach. Wyrazy współczucia i wsparcia dla Rodzin. Podziękowania dla służb ratunkowych za profesjonalizm. Jesteśmy z Wami - napisał na Twitterze prezydent.

Tragedia w Świebodzicach. Wyrazy współczucia i wsparcia dla Rodzin. Podziękowania dla służb ratunkowych za profesjonalizm. Jesteśmy z Wami. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 8 kwietnia 2017

Do zawalenia się budynku doszło w sobotę ok. godz. 9. Z gruzów zawalonej kamienicy wydobyto siedem osób; trzy z nich nie żyją, cztery kolejne zostały przewiezione do szpitali - poinformował wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. Poszukiwane są cztery osoby. O sytuacji na bieżąco informowana jest premier i szef MSWiA.