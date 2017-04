Jak podało biuro prasowe Wojewody Dolnośląskiego, pierwsza pomoc finansowa – 24 tys. zł – zostanie w poniedziałek przelana na konto Urzędu Gminy Świebodzice. Pieniądze w postaci zasiłków celowych w wysokości do 6 tys. zł zostaną przekazane pięciu rodzinom poszkodowanym w wyniku katastrofy.

Agnieszka Bielawska, rzeczniczka świebodzickiego magistratu poinformowała PAP, że w poniedziałek rozpoczęto remonty lokali dla rodzin, które straciły dach nad głową. Jedno mieszkanie jest praktycznie już gotowe, ponieważ pani z synem, którzy leżą w szpitalu w Świebodzicach, wychodzą niebawem ze szpitala - powiedziała Bielawska. Rzeczniczka dodała, że pozostałe rodziny na razie nie zgłosiły, że pilnie potrzebują nowych mieszkań. Dlatego w tym wypadku rozpoczynamy remonty tych lokali - dodała Bielawska. W miejscowym ośrodku pomocy społecznej prowadzona jest zbiórka darów dla poszkodowanych. Urzędnicy apelują o nieprzynoszenie rzeczy używanych, a jedynie nowe.

W poniedziałek prokuratura prowadzi oględziny miejsca katastrofy. Śledztwo, które zostało przekazane z Prokuratury Rejonowej w Świdnicy do świdnickiej Prokuratury Okręgowej jest prowadzone ws. katastrofy budowlanej, wskutek której zginęło wiele osób. W kolejnych dniach ma się odbyć sekcja zwłok sześciu osób, które zginęły pod gruzami.

Na miejscu pracuje też specjalna komisja pod kierunkiem nadzoru budowlanego, która ma wyjaśnić przyczyny katastrofy oraz stan budynków sąsiadujących z zawalonym.

W szpitalach w Świdnicy, Świebodzicach oraz we Wrocławiu nadal przebywają cztery osoby poszkodowane w katastrofie. W najcięższym stanie jest 13-letni chłopiec, który po wyciągnięciu z gruzowiska został przetransportowany śmigłowcem LPR do Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu. Stan zdrowia trzech osób jest dobry, chłopiec przebywający w szpitalu we Wrocławiu jest nadal w stanie ciężkim, ale stabilnym - podała Bielawska.

W niedzielę do swoich mieszkań mogli już wrócić mieszkańcy trzech budynków położonych w najbliższym sąsiedztwie zawalonej kamienicy. W sobotę ewakuowano stamtąd 18 osób. Poniemiecki, kilkukondygnacyjny budynek przy ul. biskupa Krasickiego w Świebodzicach zawalił się w sobotę, ok. godz. 9 rano. Ostatnia z ofiar została wydobyta z gruzowiska przez ratowników około godz. 21. To 54-letni mężczyzna. Ofiary katastrofy to również dwójka dzieci, dwóch mężczyzn i kobieta.

Akcja ratunkowa prowadzona była niemal dobę. Na miejscu pracowało ponad 140 strażaków. Według wstępnych hipotez przyczyną katastrofy był wybuch gazu.