Wpis dotyczył wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Strzelcach Opolskich jesienią ubiegłego roku. Jeden z mieszkańców powiatu zamieścił na popularnym portalu społecznościowym obraźliwy wpis o głowie państwa. Kilka miesięcy później inny mieszkaniec regionu zgłosił ten fakt organom ścigania.

- W wyniku działań śledczy ustalili, że wpis dokonano za pośrednictwem fikcyjnego konta założonego na nieistniejącą osobę. Mimo to zidentyfikowano sprawcę. Jest nim student mieszkający w okolicach Strzelec Opolskich. Po przesłuchaniu, w trakcie którego przyznał się do winy i wyraził skruchę, przedstawiono mu zarzut popełnienia przestępstwa określonego w art. 135 par. 2 i artykule 216 par. 2 kodeksu karnego - powiedział w rozmowie z PAP prokurator Hankus.

Prokuratura nie podjęła jeszcze decyzji o ostatecznej formie zakończenia sprawy. - Nie chcę wyprzedzać faktów. Jest kilka możliwości - np. dobrowolne poddanie się karze, ale - jak powiedziałem - za wcześnie na tego typu informacje - wyjaśnił prokurator.

Według informacji PAP, dokumenty zostaną przesłane do Sądu Okręgowego w Opolu do końca bieżącego miesiąca. Studentowi grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.