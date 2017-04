Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie rosło.

W środę w południowej połowie kraju zachmurzenie duże i opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej: na Przedgórzu Sudeckim i południu Opolszczyzny o 5 cm do 8 cm, na południu Górnego Śląska i Małopolski o 5 cm do 15 cm, a wysoko w górach o 15 cm do 25 cm. Na pozostałym obszarze kraju umiarkowane i duże; na wybrzeżu i Pomorzu możliwe słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3 do 8 st.; w rejonach podgórskich od 0 do 3 st. Wiatr w północno-zachodniej połowie kraju umiarkowany, miejscami w porywach do 55 km/h, północno-wschodni i północny. Na pozostałym obszarze Polski wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-wschodni i północny. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 100 km/h. Na południu kraju wiatr miejscami powodować będzie zawieje śnieżne.

W nocy na krańcach południowych zachmurzenie duże i opady śniegu, wysoko w Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 25 cm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe, tylko początkowo miejscami umiarkowane lub duże. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od -5 do -1 st., cieplej na południowym wschodzie i nad samym morzem - od 0 do 2 st. Wiatr w północno-zachodniej połowie kraju słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północny. Na pozostałym obszarze Polski wiatr umiarkowany, a na południowym wschodzie początkowo jeszcze dość silny, w porywach do 60 km/h; północno-wschodni i północny. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 110 km/h.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na krańcach południowych Górnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia zachmurzenie duże i opady śniegu. Wysoko w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura maksymalna od 5 do 10 st.; w rejonach podgórskich od 1 do 6 st. Wiatr na przeważającym obszarze kraju słaby i umiarkowany, północny skręcający na północno-zachodni i zachodni. Jedynie na południowym wschodzie wiatr umiarkowany i porywisty, północno-wschodni i północny. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 110 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 8 st. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura minimalna -1 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 9 st. Wiatr słaby, północno-wschodni.