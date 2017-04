Od 1 marca 2017 r. w systemie panuje kompletny chaos w zakresie adresowania korespondencji do urzędów celno-skarbowych. Wyszukiwarka zna tylko trzy z nich: śląski, dolnośląski i podlaski. I często dochodzi do kuriozalnych pomyłek: pismo wysłane do Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku trafić może do oddalonej o 440 km Delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

Urzędnicy odpowiedzialni za platformę nie spieszą się z rozwiązaniem problemu. Oto dowód: w październiku 2016 r. pełnomocnik jednego z przedsiębiorców zgłosił, że wysyłał przez ePUAP pismo do Izby Skarbowej w Warszawie (system wskazał adresata prawidłowo), ale trafiło ono do US w Pułtusku. Załączył zrzut ekranu. Odpowiedź otrzymał kilka dni temu, po pół roku od zgłoszenia. Można w niej przeczytać, że "Problem jest znany i zgłoszony do Ministerstwa Cyfryzacji w celu przygotowania rozwiązania".