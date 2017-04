Jak informuje IMGW, Europa Północna i Wschodnia znajdować się będzie pod wpływem niżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą wyże. Polska będzie w zasięgu płytkiej zatoki niżowej z ciepłym frontem atmosferycznym, za którym przejściowo napływać będzie cieplejsze powietrze polarne, morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

W piątek na północy kraju zachmurzenie duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające stopniowo od północy do dużego oraz postępujące opady deszczu, w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 6 st., 9 st. na północnym wschodzie do 12 st. miejscami na Dolnym Śląsku i na zachodnim wybrzeżu. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, na wybrzeżu w porywach do 80 km/h, zachodni.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże, opady deszczu, na Przedgórzu Sudeckim lokalnie do 10 mm. Na Podhalu opady deszczu ze śniegiem, wysoko w górach opady śniegu. Temperatura minimalna od 1 st. miejscami na północnym wschodzie do 5 st. na południu i wybrzeżu, na południowym wschodzie do 6 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, na północy w porywach do 60 km/h, na wybrzeżu do 80 km/h, wysoko w górach do 100 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, wysoko w górach śniegu. Opady śniegu możliwe również na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 5 do 10 st. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, porywisty, na krańcach północnych w porywach do 70 km/h, wysoko w górach do 90 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W Warszawie w piątek zachmurzenie duże. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 9 st. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni skręcający zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 3 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 7 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.