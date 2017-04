Z powodu awarii linii energetycznych i stacji zasilania po opadach śniegu i silnych podmuchach wiatru w nocy z wtorku na środę energii elektrycznej pozbawionych było ponad 50 tys. gospodarstw domowych oraz instytucji.

Jak powiedział PAP Piotr Chasikowski z WCZK w Łodzi, w piątek rano bez energii elektrycznej było jeszcze 3104 odbiorców głównie z powiatów radomszczańskiego i piotrkowskiego. 97 stacji transformatorowych było uszkodzonych.

Informacje potwierdzają energetycy. W Oddziale Łódź-Teren nadal trwają prace nad usuwaniem skutków awarii. Rano bez prądu pozostawali odbiorcy w częściach gmin powiatu radomszczańskiego - Dobryszyce, Przedbórz, Gorzkowice, Gomunice oraz mieszkańcy Łęk Szlacheckich w powiecie piotrkowskim.

Starostwo Powiatowe w Radomsku zwraca uwagę, że wiele linii energetycznych przebiega przez lasy. Służby energetyczne zmuszone są położyć tymczasową drogę, aby móc dojechać ciężkim sprzętem do uszkodzonych linii przesyłowych. Tak jest m.in. w gminie Gomunice. Jak powiedział Chasikowski, Centrum otrzymało od wójta tej gminy informację, że 15 słupów energetycznych zostało przewróconych. Aby energetycy mogli się do nich dostać potrzebna będzie wycinka drzew. To na pewno opóźni usunięcie awarii.

W związku brakiem prądu, przez kilkadziesiąt godzin mieszkańcy gminy Kamieńsk byli pozbawieni wody. Jak poinformowano PAP w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku na ten czas zakupiono dwa tiry wody pitnej w 5. litrowych pojemnikach, którą rozdawano mieszkańcom. Po usunięciu awarii energetycznej, woda pojawiła się w kranach w czwartek późnym popołudniem. (PAP)

jaw/ bos/