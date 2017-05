Kruzensztern ogromne robi wrażenie. To ogromna jednostka: 114 metrów długości, 14 metrów szerokości, cztery maszty, z czego najwyższy wysoki na 56 metrów. Jego żagle zajmują 3630 metrów kwadratowych. Wielkością dorównują mu tylko dwa żaglowce: Sedov i Royal Clipper.

Kruzensztern ma ponad 90 lat – zbudowano go w 1926 roku w stoczni J. C. Tecklenborg w Wessermünde w Niemczech. Początkowo pełnił rolę transportowca, który przewoził saletrę z Chile do Europy.