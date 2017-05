Poradnik "Biało-Czerwona" zawiera praktyczne wskazówki dotyczące zasad prezentowania barw narodowych w przestrzeni publicznej. Publikacja została rozesłana m.in. do najważniejszych bibliotek w Polsce, do ministerstw i głównych urzędów.

Miłość do barw narodowych powinna wyrażać się w prezentowaniu ich zgodnie z tradycją i honorem. Dlatego moim pragnieniem jest, aby poradnik "Biało-Czerwona" trafił do jak najszerszej grupy osób – podkreślił w rozmowie z PAP Błaszczak.

Nas, Polaków wyróżnia bardzo silne poczucie tożsamości narodowej. Jesteśmy mocno przywiązani do hymnu i do biało-czerwonych barw. Oznaczają one dla nas dumę i wolność. Flaga jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszenia i radości – dodał minister.