Jak podaje IMGW, Europa północno-zachodnia i basen Morza Śródziemnego będzie w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze kontynentu będą dominować niże. Polska będzie w zasięgu płytkiego niżu znad Rumunii, w strefie rozmytego układu frontów atmosferycznych. Napływać będzie ciepłe i wilgotne powietrze polarno-morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i w centrum Polski również burze. W trakcie burz wysokość opadu do 20 mm. Rano na południu miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 17 st. na zachodzie do 22 st. na wschodzie, tylko na wybrzeżu chłodniej, od 12 do 16 st. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, na wschodzie Polski z kierunków wschodnich, na pozostałym obszarze z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, a na wschodzie, południu i w centrum Polski początkowo również burze. W burzach wysokość opadu do 20 mm. Na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 7 st., 9 st. na zachodzie, północy i w centrum kraju do 10 st., 13 st. na południowym wschodzie. Na wybrzeżu temperatura około 6 st. Wiatr słaby, zmienny, tylko na północy Polski słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, a na wschodzie i południu Polski również burze. W burzach wysokość opadu do 20 mm. Temperatura maksymalna od 10 st. na wybrzeżu, 13 st. na północnym zachodzie do 15 st. w centrum i do 20 st. na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy Polski okresami dość silny i porywisty, z kierunków północnych, na pozostałym obszarze z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu przelotne opady deszczu lub burza. Przewidywana wysokość opadu do 10 mm, w razie burzy lokalnie 20 mm. Temperatura maksymalna 21 st. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowo-wschodniego. W razie burz wiatr w porywach do 55 km/h. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Nad ranem silne zamglenia. Temperatura minimalna 12 st. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. W niedzielę zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 15 st. Wiatr słaby, zmienny.