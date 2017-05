Kruklanki to duża, lubiana przez turystów wieś w powiecie giżyckim. W PRL jednej z jej ulic nadano imię 22 Lipca. To była data Święta Odrodzenia Polski, obchodzonego w rocznicę ogłoszenia komunistycznego manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

Obowiązek zmiany nazw propagujących komunizm lub inny system totalitarny nałożyła na samorządy we wrześniu 2016 r. ustawa o dekomunizacji przestrzeni publicznej. Radni z Kruklanek odpowiednią uchwałę przyjęli w połowie lutego tego roku. Ale po zniesieniu dawnego miana, nadali ulicy nazwę brzmiącą tak samo jak stara: 22 Lipca.

W uzasadnieniu uchwały radni przyznawali, że pierwotna nazwa była związana z komunistycznym świętem. Jednak - w ich ocenie – ponieważ takie święto zniesiono w 1990 r., to obecnie 22 Lipca jest wyłącznie datą w kalendarzu, w żaden sposób nie kojarzy się z ustrojem totalitarnym i nie budzi żadnych kontrowersji. Przypomnieli też, że papież Franciszek ustanowił w tym dniu Święto św. Marii Magdaleny.

Gminną uchwałę uchylił w marcu wojewoda warmińsko-mazurski, po uzyskaniu opinii IPN. W ocenie IPN, działanie samorządu mogło być próbą obejścia ustawy o dekomunizacji przestrzeni publicznej, ponieważ nazwa 22 Lipca symbolizuje komunizm i powinna zostać zmieniona na inną. Wojewoda uznał, że pozostając przy nazwie 22 Lipca gmina rażąco naruszyła prawo.

Gmina Kruklanki chce pozostać przy nazwie 22 Lipca. Samorządowcy przekonują, że ich intencją była chęć uniknięcia kosztów i chaosu związanego ze zmianą adresów i dokumentów. Ul. 22 Lipca jest najdłuższą ulicą we wsi, mieści się przy niej m.in. urząd gminy.

Samorządy mają obowiązek zmienić nazwy ulic, placów, mostów, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej tak, by nie nawiązywały do osób, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm. Zobowiązuje je do tego ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, która weszła w życie 2 września 2016 r. Samorządy mają na to rok.