Pochód prowadzili liderzy formacji opozycyjnych: szef PO Grzegorz Schetyna, b. premier Ewa Kopacz, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Nowoczesnej Ryszard Petru, prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Na razie pojawiają się skrajnie różne dane dotyczące frekwencji na marszu. Stołeczna policja poinformowała na Twitterze, że na początku wydarzenia bierze w nim udział 9 tysięcy osób. Później ta liczba nieznacznie wzrosła..

Około 9 tysiecy uczestników zgromadzenia rozpoczyna przemarsz z placu Bankowego na plac Konstytucji. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) 6 May 2017

W zgromadzeniu w kulminacyjnym momencie uczestniczyło ok. 12 tysięcy osób. Trwa odpływ ludzi z pl. Konstytucji. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) 6 May 2017

Z kolei rzecznik warszawskiego ratusza podał, że z Placu Bankowego ruszyło 50 tysięcy osób, a do Placu Konstytucji doszło 20 tys. osób więcej.

W zgromadzeniu na Placu Bankowym bierze udział 50000 osób #MarszWolności — Bartek Milczarczyk (@BMilczarczyk) 6 May 2017

Czoło pochodu doszło do Pl. Konstytucji. Szacowana liczba uczestników marszu: 70 000 osób #MarszWolności — Bartek Milczarczyk (@BMilczarczyk) 6 May 2017

Kilka minut później ta liczba jeszcze wzrosła.

Ostatni uczestnicy pochodu opuścili Plac Bankowy. W przemarszu bierze udział ponad 90 000 osób #MarszWolności — Bartek Milczarczyk (@BMilczarczyk) 6 May 2017

Marsz przeszedł ulicą Marszałkowską, przez Rondo Dmowskiego, na Plac Konstytucji. Po drodze około 1,5-godzinnego przemarszu odbywały happeningi nawiązujące do "wpadek" przedstawicieli PiS. Wydarzenie zaplanowano na ok. 4 godziny. Zakończy je koncert zespołu Big Cyc.

Pochód poprzedziły wystąpienia m.in. szefa PO Grzegorza Schetyny, prezydentów: Łodzi Hanny Zdanowskiej, Poznania Jacka Jaśkowiaka, Legionowa Romana Smogorzewskiego, marszałka woj. świętokrzyskiego Adama Jarubasa (PSL), szefa ZNP Sławomira Broniarza, b. prezesa TK Jerzego Stępnia, b. ministra sprawiedliwości Borysa Budki (PO) oraz aktorów: Daniela Olbrychskiego i Doroty Stalińskiej.

- Jesteśmy tutaj, by bronić wartości samorządnej Polski, Polski obywatelskiej (...) właśnie dziś widzimy, że tą Polskę samorządową chce się nam odebrać, fundując na siłę wdrażany model jednolitej władzy państwowej. To już przerabialiśmy w PRL-u, nie ma na to naszej zgody - mówił Jarubas.

Jaśkowiak deklarował zaś zgromadzonym: "obronimy wolność, bo wolność rozumiemy inaczej, niż ją rozumie Kaczyński, Erdogan, Putin, czy Łukaszenka". - I tej wolności będziemy strzec, i tej wolności będziemy bronić - dodał prezydent Poznania.

Broniarz podziękował 910 tys. osób, które podpisały się pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ws. reformy edukacji. - Nie dajmy sobie wmówić, że spóźniliśmy się z tym wnioskiem, dlatego że protestowaliśmy już od pierwszego dnia, kiedy pani minister Anna Zalewska ogłaszała tą złą zmianę (...). Żądamy referendum ws. edukacji - powiedział szef ZNP.

Przed wyruszeniem marszu szef Biura Krajowego PO Piotr Borys pozdrowił ze sceny byłego prezydenta Lecha Wałęsę.

Wydarzenie zakończy o godz. 16 koncert zespołu Big Cyc, który ma zaprezentować swój nowy repertuar, w tym piosenkę zainspirowaną przejęzyczeniem szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego, który niewielkie państwo na Morzu Karaibskim San Cristobal y Nieves nazwał "San Escobar".

Według PO w marszu ma wziąć udział 100 tys. osób. Platforma sama ma zamiar dostarczyć ponad 200 autokarami około 13 tys. ludzi.