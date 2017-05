Od południa szukamy trzech żeglarzy w wieku od 61 do 63 lat, którzy wyruszyli w rejs po Zalewie Szczecińskim - powiedziała PAP Mirosława Więckowska, rzeczniczka prasowa Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. O zaginięciu poinformowała córka jednego z poszukiwanych mężczyzn, która zgłosiła się na komendę policji w Świnoujściu.

Przewróconą łódź odnalazł samolot Straży Granicznej "Mewa". Jednostka znajduje się 200 m od brzegu w linii prostej od miejscowości Skoszewo, skąd mężczyźni wyruszyli w rejs. Ratownicy z Brzegowej Stacji Ratowniczej z Dziwnowa podnieśli żaglówkę i spenetrowali ją. Nikogo w niej nie znaleziono - powiedziała Więckowska.

Jak dodała, w rejonie Zatoki Skoszewskiej woprowcy znaleźli w wodzie ciało mężczyzny w kamizelce ratunkowej. Jego tożsamość zostanie ustalana przez funkcjonariuszy policji oraz rodzinę. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że jest to jeden z poszukiwanych żeglarzy - wyjaśniła rzecznik.

W akcji poszukiwawczej bierze udział statek ratowniczy "Monsun" z Trzebieży oraz Brzegowa Stacja Ratownicza z Dziwnowa, a także funkcjonariusze Straży Granicznej, ratownicy WOPR oraz policja. Poszukiwania będą trwały do zmroku. W niedzielę warunki do żeglowania były dobre. Wiatr w sile 3 do 5 w skali Beauforta północny i północno-zachodni - zaznaczyła Więckowska.