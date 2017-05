Zbigniew Stonoga - jak poinformował "Super Express" jego adwokat został zatrzymany i zamknięty w areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce. Przed zatrzymaniem nagrał film, który umieścił na swoim profilu na Facebooku. Żegnam się z wami. Mam wielkie obawy, czy nie zostanę zamordowany w więzieniu, mam wielkie obawy o bezpieczeństwo swojej rodziny, ale tak dalej się żyć nie da - mówił przed kamerą. Mam nadzieję, że historia kiedyś oceni to, co zrobiłem dla Polski, to, co zrobiłem dla swoich rodaków i że rodacy docenią to, co dla nich zrobiłem. Trzymajcie się kochani, do zobaczenia! - dodał.

Stonogę skazano min za oszustwa. Początkowo miał odbywać karę w areszcie domowym z elektroniczną bransoletką. Jednak prokurator złożył zażalenie na pierwotną decyzję sądu i karę zamieniono na areszt.