Ziobro podkreślił, że zgodnie z jedną z wersji rozpatrywanych przez śledczych może chodzić o szerszy proceder związany z handlem ludzi i czerpaniem korzyści z działalności związanej z zorganizowaną przestępczością. - Taka działalność mogła dotyczyć nie tylko pani Magdaleny. (...) Wyjaśniane będą też inne wątki, które przy tej sprawie się pojawiły. Związane z podejrzeniami handlu kobiet, czerpaniu korzyści z wykorzystania kobiet dla celów seksualnych z użyciem przemocy, podstępu czy też środków chemicznych - powiedział.

Minister dodał, że takie informacje pojawiają się w mediach społecznościowych i zespół śledczy będzie je weryfikował.

Zespół złożony jest z prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze (to ona odpowiada za śledztwo), funkcjonariuszy służb specjalnych i policjantów. - Mają zająć się kompleksowym, dogłębnym, szczegółowym rozwiązaniem tej sprawy, wyjaśnieniem wszystkich okoliczności związanych z wyjazdem pani Magdaleny do Egiptu, jej pobytem w Egipcie oraz okolicznościami śmierci – dodał prokurator krajowy Bogdan Święczkowski.

Polski prokurator i biegły wzięli wczoraj w Egipcie udział w sekcji zwłok Magdaleny Ż. Są już wstępne wyniki badania, ale prokuratura nie ujawni ich ze względu na dobro śledztwa.

Co wiemy o śmierci Magdaleny

Według wstępnych ustaleń, pochodząca z Bogatyni, a zamieszkała we Wrocławiu 27-letnia Magdalena Ż. 25 kwietnia poleciała do kurortu Marsa Alam w ramach wycieczki wykupionej w jednym z krajowych biur podróży. Miała jechać na wycieczkę do Egiptu ze swoim partnerem, ale okazło się że mężczyzna ma nieważny paszport. Poleciała więc sama.

Niedługo po przyjeździe, Magdalena Ż, zaczęła się dziwnie zachowywać: była przestraszona, płakała, trudno było nawiązać z nią kontakt. W złym stanie trafiła do miejscowego szpitala. Kiedy do Egiptu dotarł ej znajomy z Polski, dowiedział się w szpitalu, że Magdalena nie żyje: zmarła w wyniku obrażeń doznanych na skutek upadku z wysokości, z pierwszego lub drugiego piętra szpitala.

Co do tej pory ustalono? Czy są świadkowie, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu sprawy? Powiedzieli o tym w Dzień Dobry TVN detektyw Krzysztof Rutkowski oraz Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji.

Jadę do Egiptu. Czy mam się bać?

Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny wydał prokuratorom zalecenie, aby w sposób szczególny traktować sprawy związane z handlem ludźmi, przemytem ludźmi, wykorzystywaniem przemocy, stosowaniem podstępu w stosunku do kobiet, jeśli jest to związane z czerpaniem korzyści finansowych, bądź też innych korzyści, w związku z popełnianiem przestępstw o charakterze seksualnym.

Ziobro oświadczył, że wyjaśnienie sprawy jest też istotne ze względu na osoby, które będą w najbliższym czasie jechać na urlopy. Ta sprawa ma też ścisły związek z wyjaśnieniem pewnych standardów związanych z bezpieczeństwem polskich turystów, którzy będą wyjeżdżać na urlopy i oczekują informacji czy tego rodzaju wyjazdy są związane z tym dodatkowym ryzykiem - zaznaczył.

Zapowiedział, że jeszcze w środę będzie rozmawiał z prokuratorem generalnym Egiptu w sprawie wymiany informacji i dalszej współpracy. Dodał, że szef MSZ Witold Waszczykowski zaangażował się w pomoc dyplomatyczną aby umożliwić nam skuteczniejsze zrealizowanie zadań śledczych, które chcą realizować prokuratorzy na terenie Egiptu.

Prokuratura krajowa podjęła czynności, by w razie potrzeby powołać wspólny polsko-egipski zespół śledczy do wyjaśnienia sprawy.