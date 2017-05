O karze zdecydował Sąd Okręgowy we Włocławku; z uzasadnienia wyroku wynika, że kara dziesięcioletniego więzienia wynika z wysokiej szkodliwości społecznej czynu, a także wcześniejszego - wielomiesięczniego znęcenia się psychicznego i fizycznego nad dzieckiem.

Skazany miał pobić dwulatka do nieprzytomności m.in. uderzając trzykrotnie w tył głowy, łapiąc za policzki i ściskając je. Po silnym uderzeniu Marcel upadł i uderzył o podłogę. Do szpitala trafił 16 lutego 2015 r. i tam zmarł miesiąc później. Sędziowie uznali, że mężczyzna nie działał z zamiarem ewentualnym zabicia dziecka - za co groziło mu dożywotnie więzienie.