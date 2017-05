Minister Mariusz Błaszczak podziękował funkcjonariuszom z tzw. Archiwum X za to, że po 19 latach doprowadzili do postawienia zarzutów w głośnej sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Chcemy stworzyć komórki do spraw niewykrytych we wszystkich komendach wojewódzkich w kraju. Chcemy je rozbudować (...), wzmocnić i zamknąć tę strukturę organizacyjną wydziałem, który powstanie tutaj w Komendzie Głównej Policji, w biurze kryminalnym - powiedział komendant Główny, Jarosław Szymczyk.

Jak mówił, obecnie komórki tzw. Archiwum X funkcjonują w 15 komendach wojewódzkich policji, pracuje tam 45 policjantów. W ich zainteresowaniu jest ponad 1000 spraw - powiedział. Szymczyk poinformował, że do tej pory udało się wykryć sprawców w 60 sprawach.

Zależy nam na tym, aby nikt, kto dopuścił się zbrodni w naszym kraju, nie czuł się bezkarny. Stąd też wracamy do tych spraw. Zależy nam na tym, aby dziś wykorzystać nowe możliwości, nowe technologie, to, czym dysponują laboratoria kryminalistyczne. Chcemy jeszcze raz przeanalizować ślady w tych sprawach. Stąd też potrzebne są struktury, komórki - wyjaśnił komendant główny.

Minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak złożył podziękowania i gratulacje dla funkcjonariuszy z tzw. Archiwum X za to, że po 19 latach doprowadzili do tego, że prokuratura postawiła zarzuty ws. zabójstwa. Jest to bardzo wyraźny sygnał płynący do przestępców, że nie mogą spać spokojnie, że nie mogą czuć się bezkarnie nawet po upływie tylu lat - powiedział Błaszczak.

To jest też dowód na to, że polska policja jest profesjonalna. Polscy policjanci w sposób bardzo odważny i profesjonalny wykonują swoje powinności. Polska policja jest w stanie zapewnić realne bezpieczeństwo w naszym kraju. Nam zależy na tym żeby doprowadzić do tego żeby zatriumfowała sprawiedliwość i mogę zapewnić państwa, że będziemy konsekwentni w swoim działaniu - dodał.

Komendant główny policji powiedział, że ma świadomość, iż w tej sprawie przed laty było wiele nieprawidłowości. Mamy świadomość wielu nieprawidłowości w tym postępowaniu w poprzednich latach. Mamy też świadomość tego, że sześciu były funkcjonariuszy policji w tej sprawie usłyszało zarzuty - sześciu zostało aresztowanych, pięciu pozostaje w areszcie. Podkreślę tylko fakt, że z dwóch czynnych jeszcze na moment zatrzymania funkcjonariuszy policji jeden już został wydalony, w stosunku do drugiego te czynności trwają - powiedział.

Jesteśmy zdeterminowani do pełnego i głębokiego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej zbrodni, ale także wielu nieprawidłowości, które później w tej sprawie występowały - zapewnił.

Do zabójstwa 17-latki ze Szczucina doszło w nocy z 13 na 14 sierpnia 1998 r. Ciało znalazł następnego dnia, przy wale Wisły, w Łęce Szczucińskiej przypadkowy świadek. Z sekcji zwłok wynikało, że dziewczyna została uduszona. Nie udało się ustalić sprawcy i śledztwo po pewnym czasie zostało umorzone.

Obecnie kontynuuje je zamiejscowy, krakowski wydział Prokuratury Krajowej wraz z policjantami ze specjalnej grupy, zajmującej się niewyjaśnionymi zbrodniami sprzed lat - Archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W wyniku intensywnej pracy śledczych pod koniec grudnia 2016 r. ustalono dziewięć osób podejrzanych w tej sprawie. W czwartek do Polski został sprowadzony z Austrii w ramach ekstradycji Paweł K., podejrzanym o zabójstwo Iwony Cygan.