W bloku przy ul. Paderewskiego znaleziono zwłoki matki i 1,5-rocznego dziecka. Według wstępnych ustaleń policji, doszło do zabójstwa. - O przyczynie śmierci będziemy mogli mówić, kiedy znane będą wyniki sekcji zwłok. Jednak wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z zabójstwem. Zatrzymano dwóch mężczyzn, jeden to były konkubent - powiedział mł. insp. Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji.