Jak informuje IMGW, Wyspy Brytyjskie oraz basen Morza Bałtyckiego będą w zasięgu niżów, na pozostałym obszarze kontynentu dominować będą słabe wyże. Polska będzie w obszarze nieco podwyższonego ciśnienia, w obszarze frontów atmosferycznych. Z zachodu napływać będzie ciepłe i wilgotne powietrze polarno-morskie.

W poniedziałek na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W burzach wysokość opadu do 25 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. do 22 st. a na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 15 st. do 18 st. Wiatr słaby, zmienny. W rejonach burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a w centrum oraz na wschodzie i południu Polski zanikające burze. Na północnym wschodzie kraju wysokość opadu w burzach do 15 mm. Rano miejscami mgły ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 8 st. do 12 st. w dolinach górskich od 6 st. do 8 st. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny. W rejonach burz porywy wiatru do 60 km/h.

We wtorek na zachodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, na Pomorzu Zachodnim wieczorem wzrastające do dużego z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu, w centrum oraz na wschodzie i południu Polski miejscami burze. W burzach wysokość opadu do 20 mm. Temperatura maksymalna od 16 st. na północnym wschodzie do 22 st. na południowym zachodzie, na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 14 st. do 17 st. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny. W rejonach burz porywy wiatru do 70 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Po południu przelotne opady deszczu, możliwa burza. Maksymalna wysokość opadu w czasie burzy 15 mm. Temperatura maksymalna 21 st. Wiatr słaby, zmienny, w czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, możliwa burza. Maksymalna wysokość opadu 10 mm. Temperatura minimalna 10 st. Wiatr słaby, północno-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.