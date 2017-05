Chłopiec wyszedł z domu przy ulicy Nowoursynowskiej w Warszawie we wtorek ok. godziny 17.30 i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. Miejsce jego pobytu nie jest znane.

Komenda Stołeczna Policji opublikowała zdjęcie i komunikat o poszukiwaniach chłopca. Jest dostępny pod adresem http://mokotow.policja.waw.pl/r2/aktualnosci/71174,Poszukujemy-zaginionego-chlopca.html

Jonathan Nieradko / policja.pl

Jonathan Nieradko ma 160 cm wzrostu, jest tęgiej budowy ciała, ma ciemne oczy, ciemne, długie proste włosy w kolorze brązowym, mały nos i pełne uzębienie. Nie posiada znaków szczególnych. - Traktujemy to poszukiwania bardzo poważnie, poszukiwaniom nadano priorytet pierwszy, czyli najwyższy. Policjanci w całej Polsce otrzymali informacje o zaginionym chłopcu - powiedział PAP oficer prasowy komendanta rejonowego policji Warszawa-Mokotów asp. sztab. Robert Koniuszy.

Jak dodał, policjanci prowadzą działania zmierzająca do odnalezienie chłopca, skontaktowano się m.in. z rodziną i znajomymi chłopca, sprawdzane są placówki medyczne, noclegownie.

W tym przypadku nie ma podejrzenia porwania rodzicielskiego. To jest normalna rodzina, bez problemów wychowawczych i nie ma takich problemów w szkole, gdzie chłopiec się uczy - poinformował Koniuszy.

Policjanci apelują, aby wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu chłopca z kontaktowały się z Komisariatem Policji Ursynów przy ul. Janowskiego 7, tel. 22 6016878 lub 22 6031571 albo z najbliższą jednostką policji lub całodobowymi numerami telefonów 112 i 997.

Informacje można również przekazywać mailem na adres: oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl.