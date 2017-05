Polska jest na skraju układu niżowego z ośrodkami nad północną i zachodnią Europą, tylko wschodnia część kraju pozostaje na skraju słabego wyżu z centrum nad Białorusią i zachodnią Rosją. Nad zachodnią połowę kraju z południa napływa zwrotnikowa masa powietrza, nad wschodnią polarna, kontynentalna. Spadek ciśnienia.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie powoli spadać.

W piątek bezchmurnie lub zachmurzenie małe, w górach i na północy miejscami wzrastające do umiarkowanego. Temperatura maksymalna od 22 st. na wschodzie do 28 st. na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodnim wybrzeżu umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-wschodni.

W nocy z piątku na sobotę bezchmurnie lub zachmurzenie małe, po północy na Łużycach, Ziemi Lubuskiej i Nizinie Szczecińskiej od zachodu wzrastające do umiarkowanego i dużego aż do wystąpienia miejscami opadów deszczu. Temperatura minimalna od 8 st. na wschodzie do 14 st. na zachodzie. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, południowo-wschodni.

W sobotę na wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, możliwa burza. Na pozostałym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie małe, od godzin południowych wzrastające do umiarkowanego i dużego aż do wystąpienia miejscami przelotnych opadów deszczu i burz, prognozowana wysokość opadu do 25 mm. Temperatura maksymalna na zachodzie od 19 do 24 st., na pozostałym obszarze od 24 do 27 st. Wiatr na zachodzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Na wschodzie słaby, wschodni i północno-wschodni. Na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich skręcający na północno-zachodni. W rejonach burz porywy wiatru do 70 km/h.

W Warszawie w piątek zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 26 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 10 st. Wiatr słaby, początkowo okresami umiarkowany, południowo-wschodni. W sobotę zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 26 st. Wiatr słaby, południowo-wschodni.